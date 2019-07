Manuela Ferreira Leite elogia escolhas de Rio e quer vê-lo "elegível"

© Jorge Amaral/Global Imagens

Confiante de que Rui Rio "não vai fugir" e vai surgir em lugar elegível nas listas do PSD, Manuela Ferreira Leite aplaude as escolhas de Rui Rio que apostou na renovação em seis dos distritos mais relevantes do país.

"Devo dizer que tenho pena de não ter tomado semelhante decisão quando era líder do PSD", disse a antiga Presidente social-democrata, no programa da TSF Pares da República. Manuela Ferreira Leite considera que são "soluções de mão cheia porque são pessoas de enorme capacidade" referindo-se às escolhas como cabeças de lista do PSD de Filipa Roseta (Lisboa), Hugo Carvalho (Porto), Margarida Balseiro Lopes (Leiria) Ana Miguel Santos (Aveiro), André Coelho Lima (Braga) e Mónica Quintela (Coimbra).

"É evidente que é um sinal de renovação e, como renovação, há sempre o risco", admite a antiga líder assumindo que "não se sabe quais são os efeitos de uma opção desta natureza". Ainda assim, Manuela Ferreira Leite considera que foi "a opção correta e especialmente a demonstração de enorme coragem por parte do líder do PSD".

Na TSF, a antiga presidente social-democrata disse acreditar que Rui Rio vai surgir nas listas em lugar elegível não se furtando ao debate parlamentar, seja como primeiro ministro, seja como líder da oposição: "não acharia bem se ele se apresentasse num lugar não elegível porque aí poderia ser o sinal de que admite a hipótese de não ir para deputado ou não ir para a Assembleia da República".

"Não é o caso: como líder do partido terá o seu lugar especial na bancada do PSD. Será ele que fará os combates, caso não seja eleito primeiro-ministro. Não está a fugir a defrontar aquele que for o próximo primeiro-ministro, nem como líder do partido, se o PSD ganhar as eleições, não deixa de ser ele o candidato a a primeiro-ministro", sublinhou Manuela Ferreira Leite.

No último fim de semana, o autarca de Cascais Carlos Carreiras desafiou o líder a "dar um sinal que acredita que vai melhorar os resultados das últimas eleições legislativas, pelo que não liderando a lista do Porto, deve ir em 15º lugar pelo Distrito do Porto (da última vez o PSD elegeu 14)" defendendo ainda que "proto-anunciados candidatos à Presidência do PSD " deviam ser convidados a" integrarem em lugares idênticos nos seus distritos."

Manuela Ferreira Leite prefere não comentar as palavras de Carreiras mas sempre vai dizendo que "não é possível pensar que as pessoas vão aplaudir porque por cada um que entra, há um que não entra e é por isso que é necessário coragem." Para antiga dirigente social-democrata, este devia "ser um exemplo para os outros partidos" para contrariar a ideia que "tem alimentado a abstenção de que "são sempre os mesmos", na política.

​​​Também na TSF, José Ribeiro e Castro considerou que Rio "surpreendeu" ao "virar o jogo" e avançar com esta renovação nas listas de deputados, mas mostrou-se intrigado pelo facto de não ser o Presidente do PSD a "liderar" uma lista

"Sobre a escolha de Rui Rio, de não ser cabeça-de-lista de nenhuma lista, já tenho dúvidas", explicou o antigo líder centrista:"normalmente o líder lidera".

"Costumo dizer que há dois tipos limite de liderança: o líder "guia" que vai à frente e o tipo de pastor que vai atrás. Pode ser que Rui Rio queira dar uma imagem de pastor, de quem acompanha e orienta, noutra posição que não é necessariamente o guia que vai à frente", rematou.