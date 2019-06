Promulgado alargamento de pensões provisórias na invalidez e sobrevivência

Lisboa, 24/01/2017 - Dezenas de pessoas formam fila em frente ao edifício da Segurança Social e Centro Nacional de Pensões à espera de serem atendidos, esta manhã, junto à rotunda de Entrecampos. ( Gustavo Bom / Global Imagens ) © Gustavo Bom / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que alarga as situações em que é possível atribuir pensões provisórias de invalidez e sobrevivência na Segurança Social, foi hoje divulgado.

O diploma cuja promulgação foi publicada na página oficial da Presidência da República visa desburocratizar os procedimentos administrativos e agilizar a atribuição destas prestações por forma a dar resposta aos atrasos na atribuição de pensões.

Em maio, no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, indicou que as medidas já adotadas pelo Governo para desbloquear os atrasos nas pensões permitiram decidir sobre 15.500 no mês anterior e "cerca de 7.000" foram atribuídas a título provisório em maio.

"No mês passado foram já decididas 15.500 novas pensões, que é o número mais elevado desde 2013 e, este mês, já estão a ser atribuídas cerca de 7.000 pensões a título provisório. Este mês, com o fluxo normal mais as atribuições provisórias, já vamos atingir cerca de metade dos 50 mil pedidos que estão pendentes", avançou então António Costa.

O diploma alarga as situações em que é possível atribuir uma pensão provisória de invalidez, que até agora estava circunscrita aos beneficiários de subsídio de doença que esgotavam o prazo máximo de atribuição.

O decreto-lei alarga ainda as situações em que é possível atribuir pensões provisórias de sobrevivência, que atualmente se restringem a situações de carência económica.

"Esta alteração permite a atribuição mais célere destas pensões desde que cumpridos os requisitos de acesso à prestação, acorrendo mais rapidamente a uma situação de vulnerabilidade em que os requerentes se encontram perante a perda de um familiar", lê-se na versão preliminar noticiada em maio pela Lusa.

O diploma, segundo a versão preliminar, prevê ainda alterações ao "regime jurídico da responsabilidade emergente do pagamento indevido de prestações" da Segurança Social com o objetivo de "agilizar a recuperação de pagamentos indevidos, por um lado, e reduzir o risco de pagamentos indevidos, por outro lado".

O Governo alarga o universo de responsáveis pela devolução dos valores, ao estabelecer que, além das pessoas ou instituições que receberam o valor em causa e das que tenham contribuído para isso, também os cotitulares da conta bancária para onde foi transferida a prestação são abrangidos.

A proposta do executivo surge depois de, em fevereiro, o Tribunal de Contas ter publicado um relatório onde dava conta que a Segurança Social pagou quatro milhões de euros, entre 2016 e 2017, em pensões de sobrevivência e de direito próprio a beneficiários já falecidos, em alguns casos há mais de 10 anos.