Marcelo rejeita fazer comentários sobre telefonema à PGR

© Leonel de Castro/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas sobre as críticas que lhe foram feitas a propósito do telefonema à procuradora-geral da República, foi parco em palavras.

"Não vou pronunciar-me sobre dirigentes partidários. Nunca fiz isso", afirmou o Presidente da República, em resposta à TSF.

Na terça-feira, véspera da greve organizada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em protesto contra as propostas de alteração do PS e do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que tinha manifestado o seu apoio a Lucília Gago para a autonomia do Ministério Público "em todas as circunstâncias".

Esta atitude foi comentada no programa "Almoços Grátis", da TSF, por David Justino e Carlos César, que se opuseram. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa vem agora dizer que "o Presidente da República está num plano diferente do das lutas partidárias".