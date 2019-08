Marinho e Pinto defende que Pardal Henriques "seria um excelente candidato" a deputado

Marinho e Pinto não esclarece se Pardal Henriques será cabeça-de-lista às legislativas pelo seu partido (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

O presidente e fundador do Partido Democrático Republicano (PDR), António Marinho e Pinto, considera que o porta-voz do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, seria um grande candidato ao Parlamento.

Embora não confirme se Pardal Henriques será um dos cabeças-de-lista do partido nas próximas eleições legislativas, Marinho e Pinto mostra confiança no potencial do advogado enquanto candidato.

"[Pardal Henriques] seria um excelente candidato à Assembleia da República. É uma hipótese", declarou Marinho e Pinto, entrevistado pela Rádio Observador.

"Dependerá. Aqui não há centralismo democrático", prosseguiu o presidente do Partido Democrático Republicano, sublinhando que não cabe à direção da força política decidir quem são os candidatos.

"Estamos num partido democrático, não confirmamos nem desmentimos nenhum nome que seja apresentado pela comunicação social sem as listas serem aprovadas, não faz sentido", retorquiu.

O advogado Pedro Pardal Henriques esteve em destaque durante a paralisação dos motoristas de matérias perigosas © Sara Matos/Global Imagens

Pedro Pardal Henriques assumiu-se como a figura de maior destaque durante a recente paralisação dos motoristas, um papel elogiado por Marinho Pinto, que considera que a luta dos motoristas é "um dos fenómenos mais importantes da democracia portuguesa, se não mesmo o mais importante".

O líder do Partido Democrático Republicano aproveitou ainda para tecer críticas ao modo de atuação do Governo perante o protesto dos motoristas, que diz não ter "diferido muito da forma como as ditaduras tratam as lutas sindicais". Para Marinho e Pinto, o Executivo de António Costa limitou-se a "acariciar as entidades patronais", em vez de "obrigá-las a negociar".