Marta Temido rejeita "falhanço" no SNS, mas diz que "há um problema"

A ministra Marta Temido garantiu que o Governo está a trabalhar para resolver "dificuldades"

Marta Temido afirmou esta quarta-feira que "este Governo tem garantido um mecanismo de vales cirúrgicos que os utentes, quando estão à espera, para além dos tempos máximos de resposta garantidos, podem aceitar e ativar".

A ministra da Saúde rejeitou, assim, que tenha havido qualquer "falhanço" no SNS no caso das filas de espera: "Não é um falhanço. É a consciência de que, de facto, há um problema no acesso a um serviço público, universal, geral, tendencialmente gratuito, como é o Serviço Nacional de Saúde."

"Temos dificuldades, mas estamos a trabalhar para as ultrapassar", garantiu ainda a ministra.