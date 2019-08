Santana Lopes e militantes do Aliança ″invadem″ instalações da ERC

Santana Lopes nas instalações da ERC esta terça-feira à tarde © Facebook Aliança

Santana Lopes e militantes do Aliança "ocuparam" durante a tarde as instalações da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), em Lisboa. O partido queixa-se da falta de equidade na cobertura mediática, em relação aos partidos com assento parlamentar.

"Porque os novos partidos são postos de lado, não havendo espaço na comunicação social nem sequer para debate com os partidos com assento parlamentar, a Aliança sente-se na obrigação de lutar pelos seus direitos", lê-se numa publicação do partido liderado por Santana Lopes.