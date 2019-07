Faltam pediatras no Hospital de Portimão. Urgência pode voltar a fechar para a semana

© Global Imagens (arquivo)

A ministra da Saúde admite que a falta de pediatras no Hospital de Portimão pode obrigar a manter encerrados os serviços de internamento e urgências para crianças não só este fim de semana, mas também no seguinte, dias 19 e 20.

O serviço de urgência pediátrica do Hospital de Portimão está encerrado esta sexta-feira e nos dois dias seguintes, 13 e 14 de julho. Os menores atualmente internados devem ter alta já está sexta-feira, depois as crianças terão de ser encaminhadas para o hospital de Faro.

"Temos dificuldade no preenchimento das escalas esta sexta, feira sábado e domingo, mas se se confirmarem estas dificuldades, e se se confirmar que não conseguimos garantir a presença de um especialista de pediatria em Portimão, (...) estão já organizados os meios para que os doentes sejam encaminhados para Faro", disse Marta Temido em declarações aos jornalistas em Portimão.

Já em Faro, a ministra voltou a falar do problema, dizendo que o problema deverá estar resolvido no final de julho.

PS pede audiência

O PSD Algarve vai reunir-se esta semana com a Ministra da Saúde para tentar encontrar uma resposta para a situação do hospital de Portimão.

Os deputados Cristóvão Norte e José Carlos Barros foram mandatados pelo partido para "exigirem soluções" a Marta Temido, revela o partido em comunicado.

"Esta é uma desproteção dos bebés e das crianças, a qual, como temos sublinhado, se tornou no novo normal, com episódios sucessivos e intermináveis que deixam de rastos a confiança das famílias no SNS e violam o acesso à saúde", condena o PSD.

Os sociais-democratas algarvios criticam ainda o Governo por não ter incluindo o Algarve no concurso para responder às maiores carências destas especialidades. Na obstetrícia, foram abertas 12 vagas e na pediatria cinco, nenhuma para o Algarve.

[Notícia atualizada às 14h00]