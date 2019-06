Ministros enaltecem "cooperação" entre países na apreensão de uma tonelada de cocaína

© Tiago Petinga/Lusa

TSF Por 04 Junho, 2019 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ministros da Justiça e da Defesa consideram que a cooperação entre as forças de segurança e a marinha portuguesa, em ligação com as autoridades brasileiras, foi determinante para o sucesso da Operação Areia Branca, que levou à apreensão de mais de uma tonelada de cocaína.

Pub Pub

A carga foi apanhada num barco de pesca numa operação conjunta entre as polícias brasileira e portuguesa e levou ainda à detenção de sete pessoas.

A ministra da Justiça acredita que existiu a cooperação que se exige no combate ao narcotráfico. "Foi possível porque há um trabalho conjunto entre a Polícia Judiciária, a marinha e a Força Aérea de longos anos", afirmou Van Dunem aos jornalistas, frisando que as entidades "trabalham articuladamente" para que se obtenham estes resultados.

© Tiago Petinga/Lusa

Também João Gomes Cravinho enalteceu o resultado e garantiu que há uma frente unida contra o narcotráfico.

"Esta operação vale por aquilo que é o resultado imediato, a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, mas vale também por aquilo que representa em termos da nossa estratégica de combate ao narcotráfico", referiu o ministro da Defesa, nomeadamente em relação a outros crimes ligados ao tráfico de droga.

Gomes Cravinho acredita que é "muito importante" ser passada uma mensagem "para quem está envolvido neste tipo de atividades de que dificilmente sairão impunes".