Presidente moçambicano agradece a Portugal resposta após tragédia na Beira

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, agradeceu, em Lisboa, a resposta pronta de Portugal à população moçambicana afetada pelos ciclones Idai e Kenneth, sublinhando que sem essa ajuda haveria muitas mais vítimas a lamentar.

"Vim mandatado pelos moçambicanos por causa do movimento que Portugal liderou quando sofremos em março com o ciclone Idai. Quero agradecer ao povo português porque com aquilo que aconteceu salvaram-se vida. Podíamos perder muito mais vidas do que as seis centenas que perdemos", disse Filipe Nyusi.

Filipe Nyusi, que iniciou hoje uma visita de Estado de quatro dias a Portugal, falava no Palácio de Belém após um encontro com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrando que foi do chefe de Estado português a primeira chamada após a tragédia que afetou a cidade da Beira.

© Lusa

Numa declaração sem perguntas, o Presidente de Moçambique sublinhou também a importância da primeira resposta de militares, pessoal médico e jornalistas portugueses, considerando que o impacto da informação para o mundo "foi extremamente grande" e provocou "uma explosão" de apoios" ao país.

"Quero render homenagem ao povo português por causa deste calor. Moçambique não vai nunca esquecer esse apoio. Estou aqui em nome de todos os 28 milhões de moçambicanos e em nome do meu Governo agradecer e reconhecer esse apoio", disse.

O Presidente moçambicano agradeceu ainda a participação de Portugal na conferência de doadores, realizada em Moçambique, lembrando que a reconstrução total das zonas afetadas após a passagem dos dois ciclones está avaliada em 3,2 mil milhões de dólares (2,83 mil milhões de euros).

O primeiro dia da visita prossegue com uma deslocação à Assembleia da República, onde será recebido pelo presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, e termina com um jantar oficial no Palácio da Ajuda.

Na quarta-feira, o Presidente moçambicano e o primeiro-ministro português, António Costa, intervêm na abertura do Fórum de Negócios Portugal/Moçambique, no hotel Intercontinental, em Lisboa, seguindo depois para o Palácio Foz, onde decorre a IV Cimeira Portugal-Moçambique, estando prevista a assinatura de vários acordos entre os dois países.

No âmbito da visita de Estado, Filipe Nyusi, que se faz acompanhar por uma delegação com vários ministros, deputados e empresários, participa com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Fórum Euro-África, organizado pelo Conselho da Diáspora, em Cascais, "num painel dedicado ao tema da reconstrução, no contexto da catástrofe dos ciclones Idai e Kenneth".

A visita de Estado termina na sexta-feira em Viseu.