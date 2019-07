Morreu o eurodeputado do PS André Bradford

© Facebook/André Bradford

O eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 8 deste mês, faleceu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, revelou à agência Lusa fonte do PS/Açores.



Bradford, de 48 anos, teve no dia 8 um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, vindo esta quinta-feira a falecer.



O eurodeputado havia tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às Europeias de maio.



André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.



Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições Europeias de 26 de maio de 2019.

A Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu expressa os "sentidos pêsames e manifesta a mais profunda dor e solidariedade.

"Prestamos, neste momento, a mais honrada das homenagens ao homem, ao político e deputado europeu que sempre pugnou pelos valores socialistas quer a nível regional, nacional e internacional", pode ler-se no comunicado.​​​​​​