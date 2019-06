"Não vão encerrar maternidades em Lisboa nos meses de verão"

© Lusa

O tema marcou a interpelação com que o PCP quis denunciar "a falta de vontade política do Governo" para contratar profissionais em falta na Administração Pública, para garantir a qualidade dos serviços públicos.

"A solução não é encerrar maternidades", criticou a deputada Rita Rato que defendeu a necessidade de "contratar de imediato todos os profissionais em falta: médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica".

Perante as críticas dos parceiros de maioria e da oposição que já entregaram pedidos para ouvir a Ministra da Saúde, Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Bastonário da Ordem dos Médicos, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde garantiu que não se trata de "encerrar maternidades".

"Não vão encerrar maternidades em Lisboa, nos próximos meses de verão. O que está a ser estudado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em conjunto com os quatro hospitais é a forma como o INEM vai encaminhar as grávidas para esses hospitais, garantindo que, pelo menos, três dessas quatro maternidades estarão sempre em funcionamento pleno e a outra maternidade estará a funcionar apenas com níveis mínimos de urgência externa", disse o governante.

Francisco Ramos garante que "tudo está a ser trabalhado para não haver surpresas e será comunicado, em devido tempo, para que se garanta o nível de excelência a que estamos habitados".

Ontem, o jornal Público adiantou que as urgências de obstetrícia de quatro dos maiores hospitais de Lisboa vão estar encerradas durante o verão, fechando rotativamente uma de cada vez, devido à falta de especialistas.

Questionado sobre o assunto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que o eventual fecho rotativo de urgências de obstetrícia em Lisboa seja "devidamente esclarecido e explicado", para "serenar os espíritos das pessoas".