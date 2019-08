"No dia em que não haja problemas no país posso reformar-me"

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa (C), acompanhado pela esposa, Fernanda Tadeu (D) e pelo empresário Urbano Marques (E), durante a visita à empresa Águas das Caldas de Penacova, no âmbito do périplo pela EN2, em Penacova, 27 de agosto de 2019. PAULO NOVAIS/LUSA © LUSA

A viagem de António Costa pela Estrada Nacional (EN) 2 terminou esta terça-feira à tarde com uma visita à fábrica das Águas das Caldas de Penacova, com o secretário-geral do PS a insistir nas potencialidades do território atravessado pela via que liga Chaves a Faro. Durante todo o passeio, o líder socialista rejeitou sempre falar da atualidade nacional, apesar da insistência dos jornalistas.

"Foi um percurso que permitiu demonstrar os enormes potenciais de todo o território desde logo a partir dos seus recursos naturais", destacou António Costa, vincando os recursos turísticos, culturais e paisagísticos do território e que na opinião do também primeiro-ministro devem ser ainda mais potencializados.

Na viagem, António Costa foi tirando notas e registando queixas, como as de Urbano Marques, administrador das Águas de Penacova que há 20 anos reclama um melhor acesso da empresa ao IP3.

O secretário-geral do PS aproveitou a deixa e lembrou que foi com ele que arrancaram as muito prometidas obras na via que liga Coimbra a Viseu.

"No dia em que não haja problemas para resolver eu posso me reformar, enquanto houver problemas por resolver há caminho para andar, trabalho para fazer e cá estou eu. Há décadas que se aguardava uma intervenção no IP3, sonhou-se o mundo e a lua sobre o IP3 e finalmente temos obras no terreno. Espero que daqui a quatro anos quando cá voltarmos já existam outros problemas para resolver, mas que estes já estejam resolvidos", declarou.

Questionado sobre os jornalistas sobre as medidas tomadas em prol do interior, Costa lembrou ainda houve "um reforço claro de investimento" nesta zona do país, reiterando que é na criação de emprego que está a chave para fixar população em territórios despovoados.

"Houve uma discriminação positiva em matéria fiscal, no acesso aos fundos comunitários, na redução das portagens e é um trabalho que é necessário prosseguir para continuar a tornar este território cada vez mais atrativo, mais gerador de oportunidades para que as pessoas se fixem e sobretudo se possam também deslocar", concluiu o líder socialista.