"Nunca" houve créditos "de favor" na Caixa

O antigo vogal da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Vítor Fernandes, durante a sua audição na II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, que decorreu na Assembleia da República em Lisboa © António Cotrim/Lusa

Vítor Fernandes, antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não tem memória que Almerindo Marques ou Tomás Correia alguma vez tenham criticado a política de concessão de crédito do banco público.

As afirmações do antigo gestor, que esteve na administração da Caixa entre 2000 e 2008, têm como pano de fundo a carta, enviada por Almerindo Marques em 2002 ao Banco de Portugal e ao presidente da República Jorge Sampaio, alertando para os riscos da política do banco na concessão de empréstimos.

É uma carta que Vítor Fernandes conheceu "pelos jornais", e cujo conteúdo o "surpreendeu", porque, garante, "o Dr Almerindo Marques nunca foi a um conselho de crédito [órgão que analisa e decide a concessão de créditos]".

"Não me recordo de alguma vez o dr Almerindo Marques ter questionado em Cpnselho de administração as políticas de crédito da Caixa", acrescentou, adicionando um nome à afirmação: "também não tenho nenhum recordação que o dr. Tomás Correia tenha questionado as políticas de crédito da Caixa no Conselho de Administração" afirmou em resposta à deputada Mariana Mortágua.

Fernandes garantiu ainda que nunca ouviu falar de créditos "de favor" no banco público. "Nunca" foi a resposta lacónica dada à deputada do PSD Liliana Silva que o questionou sobre se "alguma vez sentiu, leu, ouviu ou soube de créditos de favor na Caixa?"

O antigo administrador entende que grande parte do que correu mal na instituição foi culpa da "maior crise do século XXI e provavelmente a maior crise desde 1930".

A operação "Boats Caravela", lançada em 1999 e que provocou perdas de 340 milhões de euros, foi mais uma vez explorada pelos deputados, mas não foram avançados novos dados.

Em reposta ao socialista João Paulo Correia, Vítor Fernandes repetiu a ideia afirmada na comissão pelo antigo presidente António de Sousa: a de que provavelmente quem assinou a operação não sabia o que estava a fazer: "a operação foi tão gravosa que a única explicação é que não sabiam o que estavam a assinar", argumentou.