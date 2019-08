Não basta um aperto de mão. Acordo à esquerda só "por escrito"

Catarina Martins aponta o contrassenso dos partidos que assinalam que pode estar iminente uma crise, mas que não apresentam soluções © António Cotrim/Lusa

Catarina Martins esquiva-se à pergunta sobre uma possível coligação do Bloco de Esquerda com outros partidos. A líder do Bloco responde, em entrevista à TVI, que importa ao seu partido pensar num Governo que "aumente significativamente o salário mínimo nacional".

"O resto vai ser decidido pela força dos votos", refere Catarina Martins, que aponta outras prioridades: contratar 18.000 profissionais de saúde para o SNS, discutir as leis laborais para trabalhos por turno e repensar as pensões.

A líder do Bloco de Esquerda refere que "fizeram bem há quatro anos" quando ratificaram um acordo para uma governação conjunta. "Não é um acordo entre partidos, é um acordo com o país."

Questionada sobre a importância de um acordo por escrito, Catarina Martins aponta que a "transparência e a clareza" são fundamentais.

"Há quatro anos, insistimos muito que no acordo estivesse incluída a trajetória do salário mínimo nacional. Poderia subir mais, mas nunca menos do que 5% ao ano. Isso criou um sentimento de segurança, porque 700.000 trabalhadores souberam, desde logo, dessa trajetória mínima", diz Catarina Martins, que frisa que as pensões não foram congeladas, ao contrário do que o PS pretendia em 2015.

"Isto ainda é insuficiente. Este é um país em que ainda há pessoas que fazem escolhas muito difíceis, entre comprar medicamentos e pagar a renda da casa."

Estas são medidas fundamentais para que a líder do BE possa contemplar a possibilidade de uma aliança: "um Governo que acabe com o abuso do trabalho temporário, que garanta salários mínimos, pensões dignas e um investimento no SNS".

"Temos um dos melhores sistemas nacionais de saúde do mundo, porque atendemos pessoas de qualquer condição, mas neste momento está fragilizado", assegura. Catarina Martins censura a "promiscuidade" entre o setor privado e o público, o que prejudica, diz a bloquista, o investimento na saúde.

Outro dos problemas que a representante do BE elenca é a falta de compensação das forças de segurança, bem como a falta de equipamento. "É absolutamente injustificável pedir tanto de um polícia e fazê-lo receber tão pouco."

Catarina Martins aponta também o contrassenso dos partidos que assinalam que pode estar iminente uma crise, mas que não apresentam soluções ou planos para a contornar. "O BE apresenta um programa", salienta.

Sobre as decisões da direita, a representante do Bloco diz que nem tudo foi desfeito, estando ainda em vigor a afamada Lei Cristas na área da habitação. A líder do partido de esquerda diz levar a sério discutir medidas concretas, e tece críticas ao Partido Socialista que não se mostrou disposto a ir mais longe na segurança relativa às rendas e habitação.

"Temos graves problemas quanto às leis laborais. Tínhamos um plano traçado pelas esquerdas e comunicado ao PS para o combate à precariedade, mas o Partido Socialista foi, depois, negociar com as entidades patronais", argumenta. Catarina Martins lamenta que as férias tenham voltado aos 22 dias e não aos 25, o que se reflete "num abuso no que toca às horas extraordinárias".

"Serviços públicos que necessitam de investimento" são outro dos focos da líder partidária.

"O Bloco de Esquerda é de contas certas e não quer um défice que não se justifique", afirma Catarina Martins. "O défice real se calhar é bem maior do que aquele que está mascarado nas contas", alega a líder do BE.

Catarina Martins sublinhou que os partidos à esquerda cumpriram o acordado há quatro anos e que, pelo contrário, o PS se esquivou a alguns compromissos. As críticas ao Partido Socialista não ficam por aqui: na perspetiva da representante do Bloco, o que António Costa fez relativamente ao descongelamento total da carreira dos professores foi uma "chantagem com a direita", "criando uma crise artificial".

O Bloco de Esquerda está comprometido com a contratação de 120.000 funcionários públicos em quatro anos, a recuperação do controlo de empresas como os CTT, fim das propinas e das taxas moderadoras. Catarina Martins defende as contratações no setor público com as reformas que entrarão em vigor nos próximos anos.

A líder partidária quer ainda retomar os escalões anteriores à governação de Vítor Gaspar, e propõe também que "quem ganhe menos pague menos e quem ganhe mais pague mais". Com o englobamento do IRS, essa compensação pode ser garantida, analisa Catarina Martins.

A bloquista assevera que foi relevante aumentar a taxa de emprego ao mesmo tempo que foi conseguida a subida dos salários. Sobre a inexistência de medidas no programa eleitoral do seu partido direcionadas para a iniciativa privada, Catarina Martins critica a indiferença relativamente aos seus trabalhadores precários, com "contratos abusivos". "Uma economia mais justa e qualificada" é o que diz defender a líder partidária de esquerda.

Quanto à lei da identidade de género, Catarina Martins defende que as escolhas da criança devem acompanhar a sua transformação, de forma a combater o bullying e a violência.

Na lista de temas abordados, surgiu também o euro, já que a líder do Bloco considera que "a União Europeia é muito desequilibrada". "A reestruturação da dívida é hoje mais fácil do que nunca", analisa.