O mérito pelo crescimento económico é do PS. Não do BE ou PCP

O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, diz que Portugal está "a crescer mais do que que as economias da zona euro" e da União Europeia fruto do trabalho do governo e não por os investidores nacionais e estrangeiros "se terem encantado" com o anterior executivo de Pedro Passos Coelho ou com os partidos mais à esquerda.

"Passámos a crescer mais do que as economias da União Europeia e a gerar centenas de milhares de empregos em Portugal e isso não aconteceu por os empresários ou os investidores nacionais ou estrangeiros se terem encantado com o Governo anterior ou se terem enamorado pelos comunistas ou pela esquerda do Bloco", disse, nas Jornadas Parlamentares do PS, acrescentando que esse crescimento se ficou a dever "a políticas no centro das quais esteve e está o Partido Socialista, sob a liderança de António Costa".

Carlos César salientou que o PS e o Governo têm feito o seu trabalho para "recuperar a economia e o emprego", com a ajuda dos parceiros da esquerda, mas sustentou que o Partido Socialista precisa de "ter mais força para prosseguir" o caminho do crescimento "sem bloqueios, sem constantes dificuldades, sem inércias".

"Uma vitória expressiva do PS nas próximas eleições reforçará sem dúvida as capacidades de fazer mais e sobretudo de fazer melhor em Viseu, como no resto do país", defendeu.

Pelo segundo dia consecutivo, a lei de bases da saúde voltou a ser tema nas Jornadas Parlamentares socialistas. O líder da bancada do PS na Assembleia da República disse que o partido continua empenhado na proposta e na defesa de uma nova lei que só "não será aprovada se o radicalismo de alguns se sobrepuser ao objetivo de uma lei de bases que não só não suscite bloqueios como o veto presidencial, como consolide princípios aceites e duráveis e não opiniões ocasionais e partidárias".

"A lei que estamos a trabalhar é uma boa lei, que merece ser aprovada por quem como nós criou e defende o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pelo único partido que pode e deve invocar como seu o património fundacional representado por António Arnaut do SNS", declarou.