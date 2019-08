© Homem de Gouveia/Lusa

O presidente do Governo Regional da Madeira rejeita que Paulo Cafôfo, candidato do PS às eleições regionais, seja o seu principal adversário na luta pela liderança do executivo. Para Miguel Albuquerque, esse lugar está reservado ao secretário-geral socialista.

Os funchalenses foram enganados.

"O meu adversário principal é António Costa. Ele disse que estava obcecado. Paulo Cafôfo é a barriga de aluguer de Costa para Costa mandar na Madeira", refere Miguel Albuquerque.

Em entrevista à TSF e ao DN Madeira, o social-democrata tece duras críticas ao mandato do candidato do PS na Câmara do Funchal. "Os funchalenses foram enganados. A cidade hoje é um desgoverno total. A cidade está muito mais suja, está desorganizada, o urbanismo está parado, não se veem investimentos da autarquia. Na verdade, são festas, conversa fiada e ninguém assume responsabilidades", afirma Miguel Albuquerque.

Questionado sobre se prefere manter a maioria absoluta na Madeira, o presidente do Governo Regional afirma que é "fundamental" para a região "ter uma maioria confortável".

"Maioria absoluta parece que vamos mandar nisto tudo. Digo maioria confortável para as pessoas perceberem que a estabilidade política e o quadro parlamentar de maioria suscita a governabilidade."

Estamos a continuar a ser explorados.

Nesta entrevista, Miguel Albuquerque deixa ainda críticas ao Governo liderado por António Costa, "que não ajudou em nada a Madeira". "Foi o principal problema. Tivemos três anos à espera da revisão do subsídio e não veio. Tivemos compromissos relativamente à reabilitação dos incêndios que não foram cumpridos, em 30 milhões de euros", explica Miguel Albuquerque.

"Estamos a continuar a ser explorados, roubados, de forma descarada nos juros que estamos a pagar ao Estado, que está a ganhar 12 milhões de euros por ano à custa dos contribuintes da Madeira", acusa o líder do PSD Madeira, apontando ainda o dedo a Costa.

"O senhor primeiro-ministro quando veio aqui em campanha em 2015 disse que era uma vergonha os juros que a Madeira estava a pagar. Quando chegou ao Governo não reduziu", disse.