Ricardo Araújo Pereira lamentou que nos debates com o PAN não tenham sido mais explorados temas como a economia, a saúde, a educação e os transportes, e que o partido centre os debates nas questões ambientais.

Por Ana António 15 Set, 2019 • 17:51

Ricardo Araújo Pereira lamentou que nos debates com o PAN não tenham sido mais explorados temas como a economia, a saúde, a educação e os transportes, e que o partido centre os debates nas questões ambientais.

No programa Governo Sombra desta semana, o humorista fez notar que o aumento de críticas ao PAN acompanha o seu crescimento no Parlamento. E faz uma analogia com o reino animal: tal como os crocodilos, o PAN era muito querido e engraçado quando era pequenino, mas depois cresceu e quer "comer-nos uma perna". Para o humorista, é isso que está a agora a acontecer aos outros partidos: "Espera aí que o crocodilo está a ocupar várias cadeiras que eram minhas! Está a comer os meus amigos, que estavam sentados ao meu lado, e agora já não estão porque o crocodilo sentou outros!", dramatiza.

Pub Pub

Uma outra vertente da "estratégia do crocodilo" é arrastar as presas para dentro de água: "Um crocodilo agarra numa galinha, e ela está a estrebuchar cá fora, e ele leva-a para dentro de água, e a galinha já acalma! E é isso que ele (PAN) faz com os adversários: eles estão a estrebuchar cá fora sobre economia, e o PAN: 'espera, vamos para dentro de água - que é falar do ambiente - e já acalmas" e fala-se de ambiente", lamenta Ricardo Araújo Pereira.

Pub Pub

Mas se o PAN quer ganhar votos falando apenas no ambiente, o PS, na opinião de Ricardo Araújo Pereira, está a tentar ganhar as eleições não falando de nada: "Sabes o que é que é trágico para pessoas para as quais a campanha eleitoral é a sua matéria-prima e o seu ganha-pão? É que o PS está a tentar ganhar estas eleições estando quieto! A estratégia é: "Chiu, não digas nada, está correr bem, não digas nada, não estragues!", brinca o humorista.

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir, sempre, em tsf.pt.