Ouça em direto o Bloco Central

"Let the games begin." Os jogos da fome pelos lugares nas listas do PSD estão ao rubro e a grande pergunta que subsiste, neste momento, é esta: entre mortos e feridos, quem se irá salvar?

De norte a sul do país, há várias distritais do PSD à beira de um ataque de nervos com a direção de Rui Rio que prometeu uma limpeza e ainda não largou a vassoura. Críticos não entram. Militantes que não sejam leais à direção nacional, também ficam de fora. Sobram aqueles que Rui Rio quer escolher a dedo e mais uns quantos que as concelhias e distritais possam indicar, mas que, a avaliar pelas sondagens, têm poucas probabilidades de conseguir entrar no Parlamento.

Já houve de tudo, como na farmácia: gritaria, ameaças, ausências em protesto, é uma animação que promete continuar, pelo menos até à próxima semana. Terça-feira, no Conselho Nacional marcado para Guimarães, serão aprovadas as listas do partido às próximas legislativas. E será que são?

Mais calmo e sem ondas, o PS já arrumou o assunto: Mais de metade das listas têm caras novas e 46% são mulheres. A aprovação, esta semana, em Comissão Política Nacional, foi um passeio no parque para António Costa, que está agora, mais focado do que nunca, numa maioria absoluta que deseja, mas não se atreve a pedir.

Até porque o verão, costuma ser madrasto para os governos. O país voltou a arder e de que maneira e o ministro da administração interna decidiu deitar mais um bocadinho de gasolina para a fogueira da eterna polémica em torno dos incêndios. Eduardo Cabrita andou praticamente toda a semana pegado com o Presidente da Câmara de Mação.

São estas as questões que Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes tentam dar resposta, num debate com moderação de Anselmo Crespo.