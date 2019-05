Fernando Camelo de Almeida © Facebook/CDS Ovar

O presidente da comissão política do CDS-PP de Ovar, Fernando Camelo Almeida, que hoje renunciou ao cargo, garante que não volta ao mesmo enquanto Assunção Cristas estiver na liderança do partido. O ex-líder concelhio discorda da continuidade de Cristas na liderança nacional do CDS depois do resultado nas eleições europeias de domingo.

"O país não quer saber se a líder do CDS faz atum com arroz, vai à missa todas as semanas e quantos filhos tem. Quer saber que ideias e projetos tem para o país, qual é o espaço político do CDS - se é de direita conservador ou se é liberal", critica em declarações à TSF. Fernando Camelo Almeida acrescenta que o partido "não ocupa um espaço concreto" e que "se vai ajustando conforme a conveniência populista".

Questionado sobre se tem conhecimento de outros militantes que estejam descontentes com a liderança do partido, o ex-líder concelhio admite que há "muitos militantes e dirigentes que estão descontentes" e que essa atitude se sente dentro do partido. "Há falta de entusiasmo e discordância com a liderança", admite.

Fernando Camelo Almeida deixa ainda críticas à posição de Cristas perante Nuno Melo, acusando a líder centrista de "auto ilibar-se", deixando que o cabeça de lista às Europeias assumisse "sozinho toda a responsabilidade". Ainda assim, admite que não fica chocado caso Cristas siga até às legislativas, reforçando que teria ficado bem à líder "ter tirado ilações" dos resultados das Europeias.