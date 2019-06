PAN preparado para "influenciar positivamente" partidos no poder

A comitiva do PAN foi recebida em Belém © Lusa

André Silva garante que o PAN está empenhado na construção de um plano eleitoral para as próximas legislativas para ser capaz de eleger um grupo parlamentar que tenha mais responsabilidades para "travar o endeusamento do PIB", influenciando positivamente as agendas dos principais partidos.

No final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, André Silva estabeleceu a meta.

"Temos de facto de conseguir trazer para o debate político dos principais atores, um discurso mais responsável ao nível do nosso futuro, nomeadamente o da preservação do nosso ambiente, o nosso ecossistema das gerações futuras", disse, explicando que o papel do PAN é "influenciar positivamente os principais partidos, as principais agendas".

André Silva quer o PAN a influenciar os partidos no poder

André Silva não se compromete com cenários, nem com eventual dimensão do ​​​​​​​grupo parlamentar que deseja.

Questionado pelos jornalistas, o deputado do PAN explicou que as mudanças que estão a acontecer em Portugal estão na linha do que está a acontecer na Europa.

Na análise aos resultados das europeias, o PAN diz que é preciso fazer outra leitura sobre quem ganhou e perdeu.

André Silva entende os partidos mais conservadores são aqueles que "estão de costas voltadas" para os problemas da população.

"Se olharmos para as seis forças representadas no Parlamento Europeu, e as forças representadas na Assembleia da República, as forças que tiveram resultados menos bons foram são as três forças mais conservadoras, mais progressistas que de um ponto vista têm estado de costas voltadas para aquilo que é o sentimento geral da população portuguesa em diversas áreas", frisou André Silva, que fez-se acompanhar do eurodeputado recentemente eleito, Francisco Guerreiro.