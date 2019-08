PAN propõe criação de Sistema Nacional de Saúde para cães e gatos

"Queremos estabelecer uma rede pública - chame-se hospital, chame-se clínica - que tenha serviços médico-veterinários" © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O conceito de Sistema Nacional de Saúde pode vir a ficar ainda mais inclusivo. André Silva, deputado pelo PAN, quer implementar uma rede pública de cuidados de saúde para cães e gatos idêntica ao Sistema Nacional de Saúde. Mas o deputado único pelo Partido Pessoas-Animais-Natureza diz também que já pensou em medidas que permitam compensar o Estado pelo aumento das despesas, apesar de admitir que, para já, não se candidatará para integrar o Governo.

A proposta prevê a criação de até 20 clínicas ou hospitais por todo o país, conforme contou o representante do PAN à revista Visão .

"Há uma série de associações que recolhem e acolhem animais errantes e abandonados e que se têm substituído ao Estado, tendo despesas incomensuráveis. Por outro lado, há muitas famílias com enormes dificuldades, nomeadamente pessoas idosas que estão sozinhas e que a única companhia que têm é o gato ou o cão. Não é uma medida de proteção e de bem-estar animal; é uma resposta social às famílias mais carenciadas. Sim, queremos estabelecer uma rede pública - chame-se hospital, chame-se clínica - que tenha serviços médico-veterinários que possam suprir [as dificuldades] destas duas grandes comunidades", declarou, em entrevista à mesma publicação.

André Silva admite assim que as famílias com menores rendimentos ficariam exoneradas do pagamento de taxas moderadoras, com o equilíbrio conseguido através dos agregados com mais possibilidades para custear os cuidados.