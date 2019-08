Paulo Cafôfo rejeita "qualquer favorecimento ou agachamento" ao PS de Costa

© Homem de Gouveia/Lusa

O candidato do PS/Madeira ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, rejeita esperar qualquer favorecimento ou agachamento a Lisboa, mas reconhece que o PS tem sido amigo da Madeira. Em entrevista ao Diário de Notícias da Madeira e à TSF, o candidato socialista diz acreditar na necessidade de lutar por oportunidades iguais para todos.

Educação é prioridade

Paulo Cafôfo elege como prioridades na corrida ao Governo Regional da Madeira as questões da habitação e da educação. Nesta última área, o PS quer que o ensino até ao 12.º ano seja "completamente gratuito, seja nos transportes, seja na alimentação, seja nos manuais".

O candidato do PS/Madeira à presidência do Governo Regional admite que ficaria orgulhoso "como professor e como pai" em conseguir alcançar estes objetivos na área da educação.

PS tem sido amigo da Madeira

Sobre o PS do continente, Paulo Cafôfo admite não se rever "em tudo o que o Governo de Lisboa" e reforça que tem por hábito "ser lutador", um traço que quer aplicar à Madeira. "Não estou cá à espera de qualquer favorecimento de Lisboa ou agachamento a Lisboa".

Houve apoio e celeridade de Lisboa.

Admitindo que o centralismo "não é uma invenção" e que é até "transversal a todos os partidos", o candidato socialista destaca que se há partido que tem sido amigo da Madeira, é o PS. Foi-o "não só com António Costa, mas também com António Guterres e com o próprio Sócrates na Lei de Meios".

"Houve apoio e celeridade de Lisboa", destaca.

Igualdade de oportunidades

Tal como rejeita "favorecimento" ou "agachamento", Cafôfo também garante deixar os "clientelismos" e "favorecimentos" de lado.

"Acredito que é preciso combater as desigualdades e dar lugar às pessoas que queiram oportunidades. Lutar pelas oportunidades é lutar pela democracia", defende o candidato socialista.

Garantindo não ter "qualquer compromisso com qualquer grupo económico", Paulo Cafofo diz acreditar na iniciativa privada - "que deve existir como forma de criar emprego e gerar riqueza - num contexto de igualdade de oportunidades entre empresários.