Elisa Ferreira e Pedro Marques são as propostas de Costa para comissário europeu

Ursula von der Leyen pediu e António Costa acedeu. O primeiro-ministro apresentou à futura presidente da Comissão Europeia dois nomes para ocupar o cargo de comissário europeu - um feminino e um masculino.

Segundo avança o Público esta quinta-feira, Pedro Marques e Elisa Ferreira são as escolhas possíveis, numa altura em que Portugal ainda não oficializou a escolha para a próxima Comissão Europeia.

O mesmo jornal adianta que o eurodeputado e a atual vice-governadora do Banco de Portugal estiveram esta quarta-feira reunidos em Bruxelas com Ursula von der Leyen.

A presidente eleita da Comissão Europeia deu início esta semana a uma ronda de contactos com os nomeados de cada Estado-membro, para já, a título informal. O prazo de apresentação das candidaturas propriamente ditas termina a 26 de agosto.

Portugal faz parte dos nove países que ainda não submeteu uma candidatura, mas entre os 18 que já nomearam candidatos há 12 homens e seis mulheres.

Segundo o Politico, António Costa foi o único líder a ir ao encontro do pedido da futura presidente da Comissão Europeia, propondo tanto um homem como uma mulher para o cargo de comissário europeu.

Ursula von der Leyen prometeu compor um novo governo paritário e admite mesmo vetar algumas escolhas dos Estados-membros para assegurar este objetivo.

Antigo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques saiu do Governo de António Costa para se candidatar às eleições europeias de maio. Elisa Ferreira já esteve 12 anos no Parlamento Europeu.