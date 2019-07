Pedro Nuno Santos "número um" em Aveiro e Raul Castro estreia-se em Leiria

© Lusa

O atual ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, vai ser novamente o cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral de Aveiro, enquanto o autarca Raul Castro encabeçará a lista socialista em Leiria.

A escolha destes dois cabeças de lista do PS foi transmitida à agência Lusa pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, que tem coordenado o processo de elaboração das listas de candidatos a deputados com o líder deste partido, António Costa.

Pedro Nuno Santos, 43 anos, atual ministro e antes secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre novembro 2015 e fevereiro de 2019, é considerado um dos potenciais candidatos à sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS. Esteve na primeira linha da construção e manutenção da atual solução política governativa baseada num executivo minoritário socialista com suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Já nas últimas eleições legislativas, em 2015 Pedro Nuno Santos, natural de São João da Madeira e que é conotado com a ala esquerda deste partido, encabeçou a lista do PS no círculo eleitoral de Aveiro, com os socialistas a elegerem apenas cinco dos 16 lugares em disputa.

Além de Pedro Nuno Santos, foram eleitos pelo círculo de Aveiro há quatro anos o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Fernando Rocha Andrade, que não deverá voltar a candidatar-se a deputado; Rosa Albernaz, que abandonou a Assembleia da República na passada sessão legislativa; o vice-presidente da bancada socialista Filipe Neto Brandão; e o coordenador para as questões de educação, Porfírio Silva, também membro do Secretariado Nacional do PS.

No caso de Leiria, Raul Castro, presidente da Câmara desta capital de distrito, vai substituir a atual eurodeputada socialista e ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques como "número um" por este círculo eleitoral.

Nas eleições legislativas de 2015, num total de dez deputados, os socialistas elegeram apenas três no círculo de Leiria: Margarida Marques, o médico António Sales e o antigo secretário de Estado José Miguel Medeiros.