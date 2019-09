Polémica com golas antifumo motiva buscas no MAI e na sede da Proteção Civil

© Rui Oliveira/Global Imagens

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em vários locais, a propósito da compra das 70 mil golas antifumo para as populações, no âmbito da do programa "Aldeia Segura", confirmou à TSF a Procuradoria-Geral da República.

A PGR confirma a abertura de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Segundo avança a TVI, em causa estão os crimes de participação económica em negócio e desvio de subsídio.

As autoridades estão a fazer buscas no Ministério da Administração Interna (MAI), na sede da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANPC), na empresa Foxtrot - a empresa que forneceu as golas - ao dono da mesma e ainda a altos decisores políticos que permitiram que o negócio acontecesse.

De acordo com o Diário de Notícias, o gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e o do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, general Mourato Nunes, também estão a ser alvos de buscas.

Numa nota enviada às redações o Ministério da Administração Interna "confirma a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas instalações do MAI e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

O caso das golas antifumo levou em julho o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito sobre a contratação de "material de sensibilização para incêndios".



Dois dias depois da decisão do ministro, o adjunto do secretário de estado da Proteção Civil demitiu-se após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas que produziram os kits de emergência que continham as golas antifumo para o programa "Aldeia Segura".



Também vários comandos distritais de operações de socorro (CDOS) estão a ser alvo de buscas.



"É uma operação que está a decorrer em todo o país e o Porto não é diferente. Estamos a colaborar", disse à Lusa o comandante de operações de socorro daquele distrito, Carlos Alves.



Nas instalações do CDOS de Faro, em Loulé, estão três inspetores da Polícia Judiciária, que chegaram ao edifício logo ao início da manhã, confirmou o comandante operacional distrital, Vítor Vaz Pinto.



"Estamos a disponibilizar tudo o que for necessário para facilitar o seu trabalho", referiu o responsável, sublinhando que estão "de portas abertas" e facilitarão o acesso das autoridades a toda a documentação que lhes for solicitada.

Em Coimbra, fonte ligada ao processo confirmou buscas no âmbito do "Aldeia Segura", referindo que está a ser realizada uma verificação de documentos.



Outras fontes da Proteção Civil indicaram também que há buscas no CDOS de Portalegre e de Beja. Neste caso, desde cerca das 09h30 que uma equipa da Polícia Judiciária está reunida com o comandante operacional distrital.

