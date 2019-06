Porfírio Silva pede moderação ao BE e PCP

© Diana Quintela/ Global Imagens

O dirigente socialista Porfírio Silva pediu hoje moderação ao Bloco e PCP nos ataques ao PS para não deitarem tudo a perder no futuro, defendendo que o seu partido nunca tentou "canibalizar" o eleitorado à sua esquerda.

"Não podemos condenar a um insucesso futuro uma possível reedição da esquerda plural, porque já foi necessária uma vez e pode vir a ser necessária outra vez. Esta excessiva agressividade contra o PS pode comprometer essa possibilidade - e isso seria muito mau", declarou Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS, em declarações à agência Lusa.

Questionado se segue a linha de ataque ao Bloco de Esquerda desenvolvida recentemente pelo líder da bancada socialista, Carlos César, Porfírio Silva disse ser "evidente que dentro do PS nem todos têm a mesma opinião sobre cada uma das políticas em cada momento".

Em relação ao atual quadro das relações entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, Porfírio Silva lamentou sobretudo que, "desde há algum tempo a esta parte, alguns dos parceiros falem como se os socialistas fossem piores do que Pedro Passos Coelho".

Nesta fase mais próxima das eleições, parece que alguns dos nossos parceiros estão particularmente virulentos a confundir o PS com a direita

"Nesta fase mais próxima das eleições, parece que alguns dos nossos parceiros estão particularmente virulentos a confundir o PS com a direita. É muito grave essa confusão, porque, se há Estado social, se há escola pública de qualidade e se há Serviço Nacional de Saúde em Portugal, isso deve-se ao PS", sustentou.

Porfírio Silva afirmou encarar com "alguma preocupação que o clima pré-eleitoral esteja a estimular uma agressividade excessiva na relação com o PS".

"Quem passou toda uma legislatura a procurar construir soluções, sem nos distrairmos das diferenças, não fica propriamente muito entusiasmado quando vê a principal força motriz desta legislatura - o PS -, ser tratada como se fosse igual ao PSD, ou como se tivesse sido seguida a mesma política do Governo de Pedro Passos Coelho. É um grande património do PS que, durante esta legislatura, dentro de uma maioria parlamentar (que eu gosto de chamar de esquerda plural), se tenha conseguido fazer pelo país aquilo que a direita não conseguiu fazer", alegou logo a seguir o deputado socialista, que é coordenador para as questões da educação e ciência.

Neste contexto, Porfírio Silva deixou um recado ao Bloco de Esquerda e PCP.

"Esse património do PS não nos pode ser retirado - e não é uma excessiva agressividade de momento, para se tentar ganhar uns votos à conta do PS que disfarça uma coisa que o país sabe: Esta solução, que foi inédita, funcionou, deu bons resultados para o país", concluiu.

Interrogado se o PS pretende agora dispensar os seus parceiros para tentar governar com maioria absoluta após as eleições de 06 de outubro, Porfírio Silva repetiu a tese oficial do seu partido, referindo que "o objetivo é reforçar" a capacidade dos socialistas para fazerem aquilo que têm vindo a fazer.

A seguir, no entanto, Porfírio Silva afastou o cenário de o PS seguir uma estratégia no sentido de procurar esvaziar politicamente os seus parceiros, criando no eleitorado de esquerda uma ideia de indiferenciação.

"Nunca fizemos uma coisa que aconteceu em outras experiências de outros países com maiorias de esquerda. Nós nunca canibalizámos o eleitorado de outros partidos. Mantivemos o nosso espaço, não canibalizámos os temas dos outros partidos e não procurámos eliminar as diferenças. Isto quer dizer que respeitamos a especificidade do PCP e do Bloco de Esquerda", acentuou.

O PCP e o Bloco de Esquerda, segundo o membro do Secretariado Nacional do PS, até deviam "ver com bons olhos" que os socialistas, em vez de tentarem canibalizar os respetivos eleitorados, roubando-lhes as suas diferenças e especificidades, mantêm-se no seu terreno no centro-esquerda

"Os outros partidos de esquerda deveriam estar contentes por conquistarmos um eleitorado que talvez não tenha sido de esquerda no passado, mas pode vir a aumentar a esquerda. Para uma esquerda maior, também precisamos de um PS maior", argumentou ainda Porfírio Silva.