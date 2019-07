Presidente moçambicano convida Marcelo a visitar país ainda este ano

Filipe Nyusi com Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. © EPA

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, convidou esta quinta-feira o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar o Moçambique "ainda este ano", naquele que foi o terceiro dia da sua visita de Estado a Portugal.

"Reafirmo o meu convite a si [Marcelo Rebelo de Sousa] para visitar Moçambique ainda este ano", disse Nyusi no discurso de abertura do jantar que ofereceu em honra do Presidente português.

"Se o senhor Presidente não vier, enviaremos a fatura", disse Nyusi, em tom de brincadeira, arrancando risos aos convidados.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se aberto ao convite.

"Num momento em que vossa excelência não se despede de Lisboa, porque não há despedidas entre nós -- não há despedidas entre Moçambique e Portugal --, apenas nos diz 'até muito breve' a todos nós, certamente, no caso do Presidente da República Portuguesa, até muito breve, até ao final deste ano", retorquiu o chefe de Estado português.

"Se não for antes, por altura do meu aniversário [12 de dezembro]", afirmou Marcelo, acrescentando que "seria original passá-lo em Moçambique".

Filipe Nyusi, Presidente moçambicano desde outubro de 2014, cumpre hoje o terceiro dia da sua visita de Estado a Portugal, o último em Lisboa.

Na sexta-feira, Nyusi será recebido na Câmara Municipal de Viseu pelo autarca local, que lhe entregará a chave da cidade.