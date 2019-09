PS pode ter maioria absoluta com apenas 39%. E há consequências sérias para a direita

A fasquia mais baixa para a maioria absoluta poderá implicar uma reconfiguração partidária à direita © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O diretor da Eurosondagem, Rui Oliveira e Costa, considera que o PS pode atingir a maioria absoluta com 39% dos votos, ou seja, menos cinco pontos percentuais do que necessitava em anteriores sufrágios.

"A obtenção da maioria para o PS baixou 5%, passando de 44% para 39%. É a mais profunda alteração do sistema político português desde 1974", sustentou Oliveira e Costa.

De acordo com a tese do diretor da Eurosondagem, a fasquia mais baixa para a maioria absoluta do PS poderá implicar uma reconfiguração partidária à direita.

"Se esta minha tese se confirmar, tal como se confirmaram teses passadas, pode trazer alterações na reconfiguração partidária em Portugal, principalmente à direita", argumentou.

Oliveira e Costa concluiu que, "para além do resultado do partido mais votado, conta ainda mais a diferença face ao segundo partido". "Também é relevante a evolução do sistema partidário português, que oscilou sempre entre quatro partidos (PS, PPD, PCP e CDS) e cinco com o MDP, depois o PRD, e mais tarde o BE", assinalou.

"Agora, passará a seis, com o PAN e, apesar de ser dos mais resilientes da Europa, sempre vai evoluindo", resume, num artigo publicado esta quarta-feira no Público.

Em relação às legislativas em outubro, Rui Oliveira Costa aponta "um novo quadro". O politólogo refere que, "segundo a média das sondagens, os outros partidos/brancos e nulos dobram, passando de 6% para 12% e a diferença face ao segundo partido situa-se no mínimo em 15%".

"A luta da direita em 2019 não é ter 116 deputados para governar, mas 78 para impedir a (aliás altamente improvável) hipótese de uma revisão constitucional sem a sua participação", argumentou.

Para Rui Oliveira Costa, "a mudança é profunda". Nesta conjuntura, as implicações deverão ser maiores na direita, mas em termos estruturais poderão atingir qualquer partido que se encontre nas mesmas circunstâncias.