PS propõe aumentar deduções de IRS em função do número de filhos

António Costa afirma que o Partido Socialista vai propor um aumento das deduções do IRS em função do número de filhos - e não em função do rendimento das famílias.

"Quantos mais filhos existam no agregados familiar, maiores as deduções", revelou o primeiro-ministro em entrevista ao Observador.

É uma das propostas que vai constar do programa eleitoral do PS, apresentado este sábado, e tem como objetivo ajudar as famílias com menores rendimentos e que mais contribuam para a "inversão de trajetória de demografia".

Na área fiscal, António Costa afirma ainda que o PS vai propor que o cheque-creche seja pago em conjunto com o abono de família.

O PS pretende ainda "prosseguir a trajetória de redução da tributação sobre o trabalho", com "a eliminação da sobretaxa e novos escalões para melhorar a progressividade".