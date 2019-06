PS vai viabilizar audição do MAI sobre SIRESP

A deputada do PS, Susana Amador, garante que os socialistas vão dar luz verde à audição do MAI © António Cotrim/Lusa

O PS vai viabilizar a audição do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre o SIRESP.

No Fórum TSF, o deputado comunista Jorge Machado anunciou que o PCP vai entregar ainda esta sexta-feira, um pedido, na Assembleia da República, para ouvir o ministro sobre o negócio do SIRESP. Segundo Jorge Machado, há várias questões que precisam de resposta.

"Nós vamos ouvir o MAI essencialmente para discutir a opção de compra e para debater o futuro das comunicações e de que forma isto se liga com a utilização, ou não, da rede SIRESP. Em abstrato, podemos chegar à conclusão de que o grupo de trabalho nos apresenta uma solução obsoleta com a qual o SIRESP já não trabalha, e com isso deitarmos fora sete milhões de euros", explicou o membro do PCP.

Ainda no Fórum TSF, Telmo Correia, do CDS, exigiu explicações a Eduardo Cabrita, para que o ministro adote uma postura diferente daquela que revelou no passado: "Solicitaremos o ministro da Administração Interna sobre todos os valores e contornos, esclarecendo todas as garantias que o Governo vai dar."

Telmo Correia entende que, "durante meses a fio", questionou o ministro como iria ser resolvida esta situação. Sobre as respostas proteladas de Eduardo Cabrita, o centrista diz que primeiro "pediu tempo para tratar da participação e, em seguida, demorou meses a fornecer documentos sobre as falhas".

Esta quinta-feira também o PSD tinha exigido explicações ao ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, sobre a compra de sete milhões de euros.

A deputada do PS, Susana Amador, garante que os socialistas vão dar luz verde à audição do MAI.

"O Partido Socialista tem tido sempre esta postura desde o início da legislatura. Estamos sempre disponíveis, e viabilizamos sempre tudo o que seja pedidos de esclarecimento, de prestação de contas e de informação", garantiu, até porque, acredita: "Faz parte da postura deste Governo a total cooperação com a Assembleia da República."