PS volta a cair: dez pontos separam agora socialistas do PSD

Debate entre os líderes dos seis partidos com assento parlamentar para as eleições legislativas 2019. Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, António Costa, André Silva, Rui Rio e Assunção Cristas. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Em dois dias, o PS perdeu três pontos percentuais (pp) na sondagem diária da Pitagórica para a TSF/JN/TVI. Em sentido contrário, o PSD subiu um ponto talvez beneficiando da queda do CDS, da Aliança e da Iniciativa Liberal. Os socialistas estão hoje com 37,6 por cento de intenções de voto e o PSD segue dez pontos abaixo, com 27,7%.

A sondagem diária mostra ainda subidas para a esquerda: seja do BE, seja do PCP. O Bloco regista 10,4%. A CDU 7,6%. Em sentido contrário, o CDS desce quase um ponto, regista hoje 4,7% de intenções de voto. Por seu lado, o PAN recupera de quedas recentes e está agora com 3,3 por cento.

© Sondagem da Pitagórica para a TSF/JN/TVI

Apesar do deslize, o PS continua a liderar em quase todos os segmentos, mas sublinham-se algumas exceções: o PSD recolhe mais apoios junto da faixa etária dos 45 aos 54 anos; no Norte e nas classes média e alta. O PS, por seu lado, recolhe apoio expressivo junto das classes mais baixas e junto dos mais idosos.

Da análise desta sondagem diária resulta ainda um forte sentimento contra uma eventual maioria absoluta: mais de metade dos inquiridos que dizem votar no PS manifestam-se "desfavoráveis" a esse cenário. Globalmente, 64,3% dos inquiridos são contra uma maioria absoluta.

© Sondagem da Pitagórica para a TSF/JN/TVI

No momento em que os indecisos representam um quarto dos inquiridos, as dúvidas estão, em especial, junto dos inquiridos que dizem votar no PSD, CDS e Bloco de Esquerda.

Ficha técnica:

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores Portugueses, sobre temas relacionados com as eleições, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto nos vários partidos. Durante 4 dias (19 a 22 de Setembro 2019) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, o JN e a TSF uma sub-amostra de 150 entrevistas representativa do universo eleitoral português (não probabilístico) tendo por base os critérios de género, idade e região.

O resultado do apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra 600 indivíduos que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,07%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de "telemóvel" mantendo a proporção dos 3 principais operadores identificados pelo relatório da ANACOM, sempre que necessário são selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing).

A taxa de resposta foi de 60,61% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A Ficha técnica completa pode ser consultada online junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social.