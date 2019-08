PSD acusa Governo de deixar a saúde com mais dívidas do que as que encontrou

Entre as acusações do PSD, está também o "desinvestimento" no Sistema Nacional de Saúde © Bruno Pires

O PSD acusa o Governo de ter aumentado em vez de diminuído os pagamentos em atraso aos hospitais do SNS e enviou um pedido de explicações ao Executivo.

"Apesar de sinais que davam a entender que o Governo estaria a fazer um esforço, neste último ano, para evitar o aumento das dívidas em atraso, no último relatório de execução orçamental, confirmámos que há uma nova derrapagem e um agravamento, desde o último relatório, em cem milhões de euros por dívidas em atraso aos fornecedores, contrariando a tese de que iria resolver a questão das dívidas. É incompreensível, perante um Governo que se diz de 'contas certas'", diz Ricardo Batista Leite.

Ricardo Batista Leite, ouvido pela jornalista Rita Costa, sobre as contas que o PSD analisou 00:00 00:00

O deputado social-democrata Ricardo Batista Leite diz que o Governo não cumpriu a promessa de chegar ao final da legislatura com menos dívidas do que as que encontrou quando tomou posse.

Entre as acusações do PSD, está também o "desinvestimento" no Sistema Nacional de Saúde: "Este Governo desinvestiu fortemente na saúde." "Falhou nos seus compromissos com os fornecedores", refere ainda Ricardo Batista Leite, que aponta um "Governo forte com os fracos".

O pedido de explicações é dirigido inicialmente a Marta Temido. "A ministra da Saúde assumiu a responsabilidade acrescida de ser cabeça de lista pelo distrito de Coimbra, enquanto candidata a deputada. Tem responsabilidades duplas."

Ouça o social-democrata sobre a carta endereçada a Marta Temido 00:00 00:00

A ministra "tem que responder perante os portugueses relativamente àquela que é uma falácia da sua governação", de acordo com o social-democrata.

"Se a ministra não responder, o PSD não terá outra solução a não ser falar com o ministro Mário Centeno, que tem demonstrado que a saúde não é uma prioridade", conclui.

A pergunta já seguiu para a ministra da Saúde.