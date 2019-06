Rangel reeleito para 3.º mandato como vice-presidente do grupo parlamentar do PPE

Rangel salientou, em comunicado, que, com a sua reeleição, Portugal continua representado na direção do maior grupo político do PE © José Coelho/Epa

O eurodeputado Paulo Rangel (PSD) foi esta quarta-feira reeleito como vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu (PE) para um terceiro mandato, e mantém-se Manfred Weber como presidente, segundo um comunicado.

Rangel foi hoje reconduzido numa das 10 vice-presidências do PPE, neste que é o seu terceiro mandato no grupo parlamentar.

O eurodeputado alemão Manfred Weber foi reconduzido na presidência do grupo, e conta com os vice-presidentes, para além de Paulo Rangel, Esteban González Pons (Espanha), Arnaud Danjean (França), Ewa Kopacz (Polónia), Andrey Kovatchev (Bulgária), Esther de Lange (Holanda), Mairead McGuinness (Irlanda), Evangelos Meimarakis (Grécia), Siegfried Muresan (Roménia) e Dubravka Suica (Croácia).

Rangel salientou, em comunicado, que, com a sua reeleição, Portugal continua representado na direção do maior grupo político do PE.

O seu pelouro será definido após a posse da nova direção do grupo, tendo já Rangel sido responsável pelas relações com os Parlamentos Nacionais e a estratégia de comunicação, em 2009, e, em 2014, coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Futuro da Europa e presidente do European Ideas Network, uma redes de think tanks políticos.

O social-democrata referiu também que irá prosseguir com o seu trabalho de coordenação das "linhas programáticas do PPE", designadamente no que respeita ao "Futuro da União'".