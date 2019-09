Rio não afasta opção Alcochete para novo aeroporto

© Rui Manuel Farinha/Lusa

Depois das críticas feitas esta segunda-feira por António Costa, que acusou o PSD de colocar em causa o desenvolvimento do aeroporto do Montijo, Rui Rio insiste que é "avisado" não rejeitar liminarmente a solução de Alcochete. A questão surgiu durante o debate com André Silva do PAN, rumo às eleições legislativas.

"Se o estudo de impacte ambiental que é apresentado, todo o debate público e comentários que em torno disso apareçam, mostrar que o impacto é exagerado e que não há medidas para o atenuar o suficiente, ou que saem caríssimas, acho que aí poderá ser avisado a reapreciação de Alcochete", disse o líder do PSD.

António Costa tinha criticado a posição do PSD, que na opinião do líder socialista colocava em causa o desenvolvimento do novo aeroporto do Montijo, vincando que "não há plano B".

"Não posso deixar de manifestar muita apreensão quando vejo que o principal partido da oposição, que ainda agora votou favoravelmente o Programa Nacional de Infraestruturas, a apresentar não só novas dúvidas existenciais sobre os projetos de alta velocidade [ferroviária], mas, sobretudo, a colocar em causa a opção já tomada para que o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa seja complementada com o desenvolvimento do aeroporto do Montijo", disse.

O secretário-geral advertiu ainda que, após décadas de impasse, convém que se seja claro e que não existam "hesitações" ou "criatividades".