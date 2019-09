RIR quer plantar uma árvore por cada voto obtido nas Legislativas

O RIR propõe extinguir aquilo que designa de "serviços públicos obsoletos" e "transferir o pessoal desses serviços para áreas fundamentais" © António Cotrim/Lusa

O partido RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) propõe-se plantar uma árvore por cada voto obtido nas Legislativas de outubro e defende o fim da transmissão, em canais de serviço público, de "espetáculos de maltrato a animais".

No programa que apresenta às Legislativas do próximo dia 6 de outubro, divulgado esta quinta-feira, o partido liderado por Vitorino Silva (conhecido como Tino de Rans) propõe "semear uma árvore nas zonas afetadas pelos incêndios por cada voto obtido pelo RIR".

A redefinição da política de arborização com especial "enfoque no abate abusivo de árvores", educar para uma "melhor forma de olhar os animais e o combate ao abandono de animais", com a "sinalização e criação de mecanismos de acompanhamento real" são outras medidas do programa eleitoral do RIR.

O RIR propõe extinguir aquilo que designa de "serviços públicos obsoletos" e "transferir o pessoal desses serviços para outras áreas fundamentais", sem especificar contudo quais os serviços a que se refere.

No que toca à saúde, o partido defende a criação "nos meios rurais, de um serviço que permita o apoio constante e gratuito através de uma linha de telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com encaminhamento para os serviços de urgência médica de cada concelho, com assistência ambulatória e, se necessário, domiciliária". No seu programa, o RIR propõe ainda a realização de "um referendo vinculativo sobre a eutanásia" e a inclusão dos dentistas no SNS.

A defesa das 35 horas semanais para todos os trabalhadores, a "introdução do voto eletrónico de forma não presencial" e o estudo sobre "a possibilidade de implementação do voto obrigatório" são ainda algumas das medidas apresentadas.

O RIR opõe-se à privatização de "áreas como a saúde, educação, transportes públicos, segurança e justiça" e defende o fim das PPP (Parcerias Público Privadas) referindo que este fim "é urgente e necessário para se defender o erário público". É também contra a localização do novo aeroporto no Montijo e sugere outras localizações "como por exemplo, Alcochete, Beja, Monte Real, etc."

O programa eleitoral inclui ainda o "incentivo à criação de empresas e estabilização das mesmas no interior do país com obrigatoriedade de uma permanência temporal mínima" bem como a renegociação da Política Agrícola Comum.

No que toca à educação, o RIR propõe-se a "regular os valores médios de arrendamento para estudantes universitários", "incluir serviços mínimos de voluntariado no âmbito da disciplina de educação cívica" e "promover no ensino escolar (9.º ano, 10.º ano, 11.º ano) a realização de estágios obrigatórios".

O partido defende também "linguagem gestual em todos os canais de televisão" e "fim da utilização dos meios de comunicação de serviço público para a emissão de espetáculos que envolva o maltrato a animais".