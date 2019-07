Álvaro Amaro paga caução de 40 mil euros e toma posse como eurodeputado

© Adelino Meireles/Global Imagens

Lusa Por 01 Julho, 2019 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O advogado do social-democrata Álvaro Amaro, Castanheira Neves, disse esta segunda-feira à saída do Tribunal de Viseu, onde o antigo autarca foi ouvido no processo "Rota Final", que o seu constituinte irá tomar posse como eurodeputado, na terça-feira, em Estrasburgo.

Pub Pub

"O doutor Álvaro Amaro tomará amanhã [terça-feira] posse como eurodeputado, mas desde já uma informação: o doutor Álvaro Amaro jamais utilizará qualquer prerrogativa atinente à imunidade parlamentar", que terá a partir de terça-feira, assumiu o advogado.

De acordo com o Jornal de Notícias , o antigo autarca da Guarda pagou uma caução de 40 mil euros para ficar em liberdade.

Castanheira Neves acrescentou que "sempre que qualquer autoridade judiciária precisar de o ouvir, de o ter presente em qualquer diligência, o doutor Álvaro Amaro dará prioridade a essa eventual diligência sobre as suas tarefas parlamentares".

À saída do Tribunal de Viseu, onde esteve a ser ouvido desde manhã e até quase às 17h00, com interrupção para o almoço, Álvaro Amaro recusou-se a prestar esclarecimentos e o seu advogado disse que não podia "dizer rigorosamente nada, porque o processo se encontra em segredo de Justiça, interno e externo".

O processo em causa diz respeito à operação "Rota Final", uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) sobre um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.

No dia 12 de junho, a PJ realizou buscas a 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, sendo a operadora de transportes públicos Transdev uma das visadas.

O município da Guarda foi inspecionado por uma equipa de seis elementos da PJ, que estiveram nos Paços do Concelho e pediram "um conjunto de documentos, onde estão processos relacionados com os transportes urbanos", afirmou, na altura, o atual presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro.

Álvaro Amaro renunciou ao mandato autárquico na Guarda para assumir o cargo de deputado no Parlamento Europeu na sequência das eleições de 26 de maio.

O ex-autarca da Guarda foi ouvido em Viseu, uma vez que, no entender do seu advogado, "é o tribunal de instrução criminal competente, dada a localização do processo, em Lamego", concelho a norte do distrito.