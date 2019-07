Rui Rio apela ao voto para tirar comunistas e bloquistas do Governo

Rui Rio discursa na festa do PSD Madeira © Homem de Gouveia/Lusa

O presidente do PSD aproveitou a presença este domingo na festa do PSD-Madeira para antecipar algumas das ideias que se prevê virem a fazer parte do discurso de campanha até outubro.

Nesta intervenção, Rui Rio apelou ao voto de contestação para tirar do Governo o Partido Comunistas e Bloco de Esquerda.

"Ninguém deve ficar em casa porque ficar em casa pode significar ter o PCP e o Bloco de Esquerda na esfera do poder. Conto, como sempre contámos com os madeirenses para alterar este desígnio e por Portugal mais virado para o futuro e menos virado para os interesses partidários que hoje comandam o governo em Lisboa", disse.

Antes deste apelo ao voto, Rui Rio lançou dúvidas sobre o Governo socialista, concretamente sobre o tema dos impostos.

"Pergunto, se correu muito bem, porque é que o PS agora vem prometer o contrário daquilo que andou a fazer durante quatro anos. Agora vem dizer que também vai descer os impostos...", adiantou.