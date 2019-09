Rui Rio diz que PS não está tão "confortável como os comentadores dizem"

No programa social-democrata às Legislativas, precisou Rui Rio, está "alta velocidade, sujeita a consenso nacional, ibérico e europeu" © Eduardo Costa/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, disse este sábado que o PS, liderado por António Costa, não está tão "confortável como os comentadores dizem" sobre as próximas eleições, daí o "inventar" de coisas que o social-democrata "não disse".

"O PS não está tão confortável como os comentadores e jornalistas dizem", advogou Rui Rio, falando esta noite perante militantes sociais-democratas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. E concretizou: "Se estivesse [confortável] não precisava António Costa de inventar uma coisa que não só eu não disse, como não está no programa" do PSD às Legislativas de 6 de outubro.

"É um sintoma que não está com aquela segurança que os comentadores dizem" e está até "mais consciente que os comentadores" sobre o sufrágio nacional do próximo mês, prosseguiu.

Já de tarde, e falando aos jornalistas em Rabo de Peixe, também na ilha açoriana, o líder social-democrata havia realçado que o PSD não fala no seu programa eleitoral na execução do TGV, mas no estudo de uma ligação mais rápida entre Porto e Lisboa, concluindo que António Costa se "deixou levar pelas notícias".

"A notícia foi manifestamente exagerada. O doutor António Costa provavelmente ouviu a notícia, acreditou nela, ele já tem experiência que chegue para não acreditar logo nas notícias, mas faz um comentário em cima de um pressuposto que não é exatamente assim", comentou o líder social-democrata nos Açores, no início de uma visita de dois dias à região autónoma.

No programa social-democrata às Legislativas de outubro, precisou Rui Rio, está "alta velocidade, sujeita a consenso nacional, ibérico e europeu, e não está nenhuma execução para os próximos quatro anos", antes um estudo sobre a matéria, o planear da mesma se se entender que é para avançar, e um novo estudo "condicionado às finanças públicas portuguesas".

Antes, o secretário-geral do PS havia-se mostrado "perplexo com o TGV tirado da cartola" por Rui Rio, acusando o presidente do PSD de "inconstância permanente de posições".

"Ouvi essa declaração com uma enorme perplexidade", afirmou o líder socialista, referindo que "o PSD foi sempre o campeão anti-TGV" e, agora, Rui Rio vem defender a solução entre Lisboa e Porto, depois de o programa nacional de infraestruturas para a próxima década ter sido aprovado na Assembleia da República, sem que os sociais-democratas apresentassem essa proposta.