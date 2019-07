Rui Rio foi "arrojado" em ceder o seu lugar a um jovem de 28 anos

© Gerardo Santos / Global Imagens

A presidente da Juventude Social-Democrata (JSD) considera "arrojada" a decisão de Rui Rio de não ser cabeça de lista às eleições legislativas pelo Porto.

Em entrevista em direto esta manhã na TSF, Margarida Balseiro Lopes sublinha que o líder social-democrata "passou das palavras aos atos" e colocou em prática o que defende sobre a renovação na política.

"É preciso dar lugar aos novos. O facto de [Rui Rio] ter cedido o seu lugar a um jovem de 28 anos também é simbólico", defende a representante da juventude partidária do PSD.

Rui Rio escolheu cabeças de lista inéditos para alguns dos maiores círculos do pais, com o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Hugo Carvalho, a avançar pelo Porto e a vereadora de Cascais Filipa Roseta por Lisboa.

"Fiquei muito agradada pelo rejuvenescimento" do partido, diz Margarida Balseiro Lopes, que vai ser cabeça de lista do PSD por Leiria, distrito por onde já fora eleita.

Sobre as declarações de Carlos Carreiras, que desafiou Rui Rio a ocupar 15.º lugar na lista do Porto para dar "um sinal de que acredita que vai melhorar os resultados das últimas legislativas" (nas últimas eleições o partido só chegou ao 14.º lugar), Margarida Balseiro Lopes diz que só pode ter sido "ironia".

"Foi sobretudo uma tirada mais irónica" do presidente da Câmara de Cascais e ex-vice-presidente do PSD, "não será uma questão para levar a sério", argumenta.

Carlos Carreiras defendeu ainda que "estando pronto-anunciados candidatos à presidência do PSD em próximas eleições internas, [Rui Rio] devia convidá-los para integrarem em lugares idênticos nos seus distritos".

Jorge Moreira da Silva (Braga) e Luís Montenegro (Aveiro) não devem estar disponíveis para ser candidatos a deputados, nota Margarida Balseiro Lopes.

Esta terça-feira a Juventude Social-Democrata comemora o seu 45.º aniversário com o evento "JSD Talks com Rui Rio", em Lisboa, onde o presidente do PSD vai responder a 45 perguntas.