Rui Rio promete "rigor na gestão" para reduzir a carga fiscal

Rui Rio não quis ainda revelar como vai reduzir a carga fiscal. © Lusa

O PSD defende que vai conseguir subir o investimento público e reduzir a carga fiscal através de uma gestão mais eficaz dos serviços públicos. A garantia foi dada pelo presidente do partido, Rui Rio, que participou na Circulatura do Quadrado da TSF e da TVI24.

Pub Pub

O líder social-democrata, à semelhança do que aconteceu quando apresentou as linhas gerais do programa macroeconómico, não revelou pormenores de como vai conseguir alcançar as medidas, mas deixa claro que a diferença estará no rigor da gestão.

"Não existirá seguramente dinheiro para tudo. Se não eu é que era o mãos largas e estava aqui a vender a banha da cobra. Acima de tudo, o que nós pretendemos é melhorar a gestão. Há muito para melhorar nos serviços públicos e não é só no Serviço Nacional de Saúde, que é o que mais se fala", assegurou, acrescentando que a "linha de orientação" tem ter por base políticas como a "racionalidade" e que eliminem o "desperdício".

A três meses das legislativas, o presidente do PSD pisca o olho ao parceiro natural: o CDS. Confrontado com a dificuldade em obter uma maioria absoluta, o líder social-democrata sublinhou que a parceria natural está à direita.

"É evidente que o parceiro natural do PSD é o CDS. Portanto, considerando que é muito difícil qualquer partido hoje no xadrez parlamentar que temos, conseguir uma maioria absoluta, obviamente que ao lado do PSD, como sempre ao longo da história, o parceiro preferencial é o CDS", vincou.

O programa Circulatura do Quadrado, com Jorge Coelho, António Lobo Xavier e Pacheco Pereira, vai ser transmitido pela TSF na noite desta quinta-feira.