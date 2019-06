Santana Lopes acusa PSD de opção eleitoralista quanto às taxas moderadoras

Santana Lopes ressalvou ainda que "o significado político é indesmentível" © Nuno Veiga/Lusa

O parlamento aprovou esta sexta-feira o fim das taxas moderadoras para os centros de saúde, com a aprovação do PSD. Santana Lopes, líder do Aliança, manifestou, na sua conta Twitter, a sua insatisfação diante daquele que considera ser "um perfeito disparate".

"Sinal errado e irresponsável", escreveu também.

Em declarações à TSF, Santana Lopes falou em decisão eleitoralista: "O Sistema Nacional de Saúde tem problemas graves de nascimento. Tomar esta medida agora, a tão pouco tempo das eleições, faz entender que é um vale tudo para se conseguir votos."

"Temos é de garantir um financiamento para o SNS, porque já existem as isenções, previstas em lei, para os que têm menos rendimentos", acrescentou, ao mesmo tempo que disse estranhar a opção do PSD, "sobretudo conhecendo os documentos e as posições desse partido".

Santana Lopes ressalvou ainda que "o significado político é indesmentível". "É uma posição obviamente ditada pela proximidade eleitoral."