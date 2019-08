"Se há coisa em que não faço fé é em sondagens"

Rui Rio © Rui Manuel Farinha/Lusa

Rui Rio desvalorizou, este sábado, o resultado da sondagem, publicada pela TSF e JN, que dá ao PSD mais de 20 pontos de atraso em relação ao PS.

Ouvido pelos jornalistas em Monchique, no arranque da Festa do Pontal, o líder social-democrata garantiu que não fica desmoralizado com os números.

"Se há coisa que não faço fé é em sondagens. Faço fé naquilo que é o trabalho, nas propostas, naquilo que depois o povo irá dizer", disse.

Rui Rio voltou a lembrar que não há plano B, só plano A, e quando se souberem os resultados logo se vê.

Para a campanha, o líder social-democrata promete algumas inovações, menos comícios e ações com mais conteúdos, menos gritaria e menos insultos aos adversários.

Na mais recente sondagem da Pitagórica para a TSF e para o JN, o partido liderado por Rui Rio volta a perder intenções de voto, desta vez, a favor do Aliança e do Iniciativa Liberal enquanto o PS dá mais um passo rumo à maioria absoluta.

Se em abril o Partido Socialista tinha 37,2% das intenções de voto, em agosto chegou aos 43,6%. É uma subida de 6,4 pontos percentuais em apenas 150 dias. De julho para agosto, o PS cresce mais 0,4 pp.

Em sentido contrário, o PSD continua em queda acelerada. De abril a agosto, os sociais-democratas perderam 5,2 pontos percentuais (de 25,6% para 20,4%). O partido volta a deslizar 1,2 pontos percentuais para os 20,4% de intenções de voto.