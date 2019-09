"Sem dramas nem distrações." Direção do PSD imune à presença de críticos na campanha

© Carlos Costa/Global Imagens

"Sem dramas nem distrações para questões menores". É desta forma que fonte da direção do PSD reage à notícia de que Marques Mendes - crítico de Rio - se vai juntar à campanha de Margarida Balseiro Lopes, a líder da JSD e cabeça-de-lista por Leiria.

Tudo começou com um artigo do Diário de Notícias que destacava o facto de vários críticos apoiarem publicamente a candidata número um por Leiria , incluindo Hugo Soares ou José Eduardo Martins. Algo que, escreve o DN, constitui uma "afronta" para a direção do partido.

Ainda assim, o foco está na campanha e não nas "questões menores". O próprio presidente social-democrata recusou-se a comentar o assunto por se tratar de uma questão do "foro interno" do partido.

Pouco depois destas declarações, Rio chegou a Setúbal e deu de caras com outro crítico: Bruno Vitorino. Num almoço com empresários num hotel em que ficaram em mesas diferentes, o presidente da distrital de Setúbal não ficou até ao fim devido a um compromisso e, questionado pela TSF, se marcava presença devido às funções institucionais, diz que "sim". "Sou um militante e dirigente disciplinado", responde Bruno Vitorino.

Já Margarida Balseiro Lopes, questionada pela TSF sobre a presença da chamada "ala crítica da direção" na campanha em Leiria, diz não fazer quaisquer comentários sobre o assunto deixando uma garantia: "Estou empenhada na campanha eleitoral."