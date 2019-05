Tancos: "Governo só teve conhecimento à posteriori", diz relator socialista

© Henriques da Cunha/Global Imagens

"Não será ao Governo que devem ser imputadas responsabilidades seja no furto das armas nem no seu reaparecimento", disse o relator ao apresentar, esta tarde, o documento que resume os longos meses de inquirições parlamentares e que defende também que "em nenhum momento se verificou qualquer interferência política na ação do Exército ou na atividade da PJM"

Pub Pub

No relatório pode ler-se que "o Senhor Primeiro-ministro só teve conhecimento, em 12 de outubro de 2018, através do seu Chefe de Gabinete, do "documento apócrifo" que havia sido entregue ao Chefe de Gabinete do MDN",

"Do ponto de vista de responsabilidades governativas, quer o ministro da Defesa Nacional, quer o primeiro-ministro cumpriram as obrigações que lhes estão legal e constitucionalmente veiculadas e que, nesta matéria, não será ao Governo que devem ser atribuídas responsabilidades seja dos fatos relacionados com o furto propriamente dito do material de Tancos, quer relativamente ao seu achamento", defendeu o relator.

Numa primeira reação, pelo PSD, Berta Cabral considerou que "persiste uma nebulosa" considerando "estranho" que o Governo não tivesse sabido. A deputada do PSD afirmou que o Ministro da Defesa durante "um ano teve conhecimento dos documentos entregues no seu gabinete".

Ouça aqui a opinião de Berta Cabral 00:00 00:00

Na mesma linha o centrista Telmo Correia afirmou que o relatório traduz "as alegações de defesa do Governo e do Partido Socialista e a leitura conveniente dos factos".

"Este relatório é um buraco negro", criticou o deputado centrista considerando que "há muita coisa que aqui está escrita que não corresponde à realidade, há muita coisa que não corresponde ao que aqui foi apurado, há muita coisa que aqui não está escrita e devia estar".

Ouça aqui as críticas do deputado Telmo Correia 00:00 00:00

À esquerda, PCP e Bloco de Esquerda prometeram analisar o relatório e avançar com eventuais propostas de alteração.

"Compete a esta comissão apurar com o rigor que for possível aquilo que foram os factos para que depois cada um possa tirar as suas ilações", disse o deputado António Filipe do PCP.

No relatório de 170 páginas, Ricardo Bexiga diz que "em nenhum momento se verificou qualquer interferência política na ação do Exército ou na atividade da PJM em regime de informalidade, tentou implicar o Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e o Chefe da Casa Militar do Presidente da República num conhecimento nebuloso sobre a forma de investigação no sentido da recuperação do material de guerra".

O relator escreve que o chamado "memorando" que o antigo diretor da PJM coronel Vieira e o ex-inspetor major Vasco Brazão entregaram ao então chefe de gabinete de Azeredo Lopes sobre a existência de um informador não sendo documentos"oficiais", continham "informação pertinente".

Ouça aqui a perspetiva de Ricardo Bexiga sobre a falta de conhecimento do Governo 00:00 00:00

No relatório conclui-se que "não era objetivamente percetível qualquer encenação ilícita ou criminosa, nem se tratava de obter um encobrimento do procedimento" que levou ao aparecimento das armas, por parte do gabinete então liderado por Azeredo Lopes.

"Intrusos conheceriam bem o campo"

No relatório é defendido que a " invasão (dos paióis de Tancos) só foi possível com eventual ajuda e/ou participação de elementos em serviço naquele dia" e que o "Exército não teve conhecimento de "informação" chegada à Polícia Judiciária, meses antes, sobre a possibilidade de um eventual

furto de armamento e/ou munições no território próximo de Leiria ficando, por isso, impedido de assumir medidas de segurança complementares".

O relatório dá conta de que "ao longo de mais de uma década se foi degradando a infraestrutura e os equipamentos dos Paióis Nacionais de Tancos sem que, até 2016, se tivessem tomado medidas no seio da estrutura do Exército para a sua recuperação". Notava-se a degradação "ao nível das vedações, dos

espaços de aquartelamento, da iluminação, dos postos de vigia, dos sistemas de alarme, dos sensores de movimento e da videovigilância"

O documento preliminar conclui ainda que "não foram cumpridas as Normas de Execução Permanente determinadas para a presença no perímetro nem foram respeitadas as orientações para que se cumprissem as rondas obrigatórias, chegando-se à situação de ter havido uma ausência de

visualização do perímetro e de realização de patrulhas no terreno durante mais de 20 horas".

Recomendações sugerem mudanças na PJM

O relatório "exorta o Governo a ponderar a realidade da PJM e avaliar com urgência, a sua lei orgânica". Ou seja: "deve ser ponderada a nomeação, como Diretor da PJM, de jurista reconhecido, com experiência de investigação,e que possa não advir da estrutura militar", sendo de "nomeação livre do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional e por um período de cinco anos só renováveis uma vez"

Depois das "mais de três dezenas de audições", o relator avança com "um conjunto de recomendações nos diversos universos que tiveram intervenção em todo o processo".

O relatório defende que as Forças Armadas "devem assumir a segurança das instalações como prioridade máxima. Para isso devem criar Programas Plurianuais de Intervenção e Normas de Execução Permanente que vigorem para todas as unidades e serviços de acordo com as suas realidades próprias".

É sugerido que "a estrutura das Forças Armadas Portuguesas deverá ter presente que num país democrático e moderno não é mais possível a gestão interna e sem sindicância pública de processos com implicação política externa" Ou seja que os Ramos das Forças Armadas devem estar "atualizados nas leituras da comunicação pública e da responsabilidade perante a sociedade",

O relatório defende não é "autorizável a informalidade nas decisões de comando nem nas relações entre comandos".

Já sobre "ocorrências com material de guerra", a comunicação ao SIRP e ao SSI (serviços de informações) deve ter "prioridade máxima, não ultrapassando os 30 minutos, e sempre através dos mais altos responsáveis dos departamentos do Estado".

As propostas de alteração ao relatório devem ser apresentadas ate 11 de junho.