Tino de Rans acredita que 2019 vai ser um ano "vintage" na colheita do RiR

© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 23 Setembro, 2019 • 21:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O RiR aposta tudo no Porto e na popularidade do seu fundador e cabeça de lista pelo distrito. "Sou eu, o Tininho, o Tino de Rans", diz o candidato a cada minuto que passa.

Pub Pub

Mesmo aos estrangeiros com quem falou e a quem disse pouco mais do que "Oporto est jolie". Frase que lhe lembra um outro slogan de campanha, entre muitos que está constantemente a disparar: "Deem-me uma OPORTO-nidade".

Pub Pub

Tino de Rans à espera de um ano "vintage". Reportagem de Rui Tukayana. 00:00 00:00

E foram vários os portuenses que lhe prometeram o voto. Alguns em troca de uma selfie, mas a maioria, sem outros pedidos. Promessas que fazem Tino dizer que 2019 vai ser um ano bom para a vindima do RiR: "vai ser um ano vintage", afirma o candidato.

Empolgado com o resultado do partido na Madeira, Tino atira para cima e garante que vai conseguir "um cantinho" na Assembleia da República. "O que será isso traduzido em votos?", querem saber os jornalistas. O candidato não avança com percentagens, mas afirma estar certo que só no Porto vai ter mais dos 47 mil votos que alcançõu quando concorreu às presidenciais.