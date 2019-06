"Um intelectual de combate." Jerónimo sobre Rúben de Carvalho

© António Cotrim/Lusa

Em nome do Secretariado do Comité Central, Jerónimo de Sousa elogiou Rúben de Sousa como "um homem de combate e de confronto de ideias" que mereceu o respeito mesmo dos adversários políticos.

"Da parte de muitos com grandes divergências profundas, sempre tiveram grande respeito pela intervenção do Ruben neste diálogo com quem discordava, mas simultaneamente respeitava", recordou o secretário-geral do PCP.

Jerónimo de Sousa destacou ainda o percurso multifacetado de Rúben de Carvalho: "um intelectual comunista que assumiu diversas tarefas cargos e responsabilidades" no PCP.

"Todo um percurso de uma vida de luta na luta antifascista e no movimento estudantil que levou sucessivas prisões, sendo a última aliás a 7 de abril de 1974", lembrou Jerónimo de Sousa que sublinhou a "contribuição importantíssima na festa do Avante, na parte dos programas musicais"

"Um homem do jornalismo, da rádio, da imprensa que deu muita atenção à música da popular à erudita, numa contribuição importante para a nossa cultura".

No retrato traçado pelo líder comunista. Rúben de Carvalho, falecido aos 74 nos, "foi deputado, foi vereador da Câmara de Lisboa", e era "um homem de projeto, um homem que lutou pela liberdade, pela democracia, que tinha o seu projeto de luta pelo fim da exploração do homem pelo homem, na luta pelo socialismo e pelo comunismo".

Na declaração aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, Jerónimo de Sousa apresentou "profundas condolências" em nome do Secretariado do Comité Central do PCP, a Madalena Santos, "à sua companheira de sempre".