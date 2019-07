Ursula tem "bagagem impressionante", mas processo de eleição pode ser demorado

Porto, 26/ 05/ 2013 - Eleições Europeias 2019 . Sede campanha PSD no Hotel Sheraton Paulo Rangel ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Ursula von der Leyen está em Estrasburgo, já se reuniu com o PPE, e deixou o eurodeputado Paulo Rangel bastante bem impressionado, apesar de admitir que a ministra alemã da Defesa pode estar perante um processo complexo para conseguir a presidência da Comissão Europeia.

Em Estrasburgo, o social-democrata revelou que Ursula von der Leyen tem "grande consciência de que tem de ganhar a confiança do Parlamento" e mostrou-se "totalmente disponível para negociar com o Parlamento as prioridades", bem como demonstrou "uma atitude muito construtiva do ponto de vista institucional, de grande abertura".

Rangel enalteceu a uma "bagagem sobre os assuntos europeus muito impressionante para uma pessoa que foi chamada para esta função no início da semana", tal como assuntos da zona euro, da união bancária, da zona schengen.

"A impressão que fica é que será bem mais forte e carismática do que as pessoas estavam à espera. Vai impressionar mais à primeira vista", realça.

Em comparação com Juncker, Rangel fala num "estilo de comunicação mais forte", enquanto que em relação à chanceler alemã diz ser alguém que do ponto de vista da comunicação "é uma pessoa mais eficaz do que Merkel, mais apelativa, mais inspiradora"

Porém, e apesar de acreditar que é a pessoa certa, Rangel não esconde que pode haver um processo difícil pela frente. "Acho que pode ser um processo mais moroso e complexo do que à primeira vista se poderia pensar", assume o eurodeputado, frisando que "o Parlamento vai usar todos os seus instrumentos para marcar o seu espaço de decisão e legitimidade democrática".

Dentro do PPE, o eurodeputado revela que há uma "consciência de que o Parlamento não pode pura e simplesmente ceder de uma forma sem garantias a qualquer indicação no Conselho", mas acredita que "tem todas as condições para ser aprovada".