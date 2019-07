Zorrinho, da vitória de Costa à não promessa a Ursula von der Leyen

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Carlos Zorrinho acredita que a escolha de David Sassoli para a presidência do Parlamento Europeu é uma vitória para os socialistas europeus e também para António Costa.

"Este tipo de debate não deve ser pessoalizado, tem sido um debate político importante, estamos a assistir a uma reconstrução da malha política europeia. É evidente que havendo uma maior fragmentação e vários grupos políticos, não há um grupo político que consiga tudo", esclareceu o eurodeputado, frisando que "o que aconteceu hoje no Parlamento Europeu foi uma vitória dos socialistas e de António Costa".

O socialista acredita que se trata de "uma grande vitória de um socialista e democrata" e que o Parlamento Europeu fica "mais reforçado para de um socialista e democrata".

Em relação ao futuro e a Ursula von der Leyen, que foi proposta para a presidência da Comissão Europeia, Zorrinho não só não faz promessas, como deixa o futuro em aberto.

"A partir do momento em que temos um Parlamento Europeu forte e liderado por um socialista vamos confrontar a indiciada presidente da comissão com o programa concreto que ela vai pôr em prática. O jogo só termina no momento em que ela for votada neste parlamento e será votada se as suas ideias estiverem em linha com o sentimento expresso pelo PE", assegurou.

Questionado sobre a "queda" do nome de Serguei Stanishev, Zorrinho foi perentório: "É a democracia a funcionar".

No mesmo sentido, o socialista justificou que "Stanishev informou que não era candidato" e votaram-se outros nomes até a conclusão final: David-Maria Sassoli.