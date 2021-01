Isabel Moreira acredita que João Ferreira é o melhor candidato para combater o populismo

O candidato comunista às eleições presidenciais João Ferreira com a deputada Socialista Isabel Moreira © LUSA

João Ferreira é o melhor candidato para combater o populismo. Esta é a convicção da deputada socialista Isabel Moreira que, esta manhã, se juntou em público, na Praça das Flores, em Lisboa, à campanha do candidato, apoiado pelo PCP - Partido Comunista Português e pelo PEV - Partido Ecologista "Os Verdes".

Pouco depois, João Ferreira recebeu o apoio de 285 ecologistas, que contam com o candidato para resolver problemas ambientais globais, mas que afetam o país.

Uma manhã de apoios, para justificar uma candidatura de "convergência", que tem sido muito sublinhada por João Ferreira, mesmo de quadrantes políticos diferentes e nem sempre alinhados noutras matérias políticas.

Ambos começaram por encontrar-se na Praça das Flores e por se sentarem a uma mesa de uma pequena esplanada. No café há gostos e opiniões diferentes, tal como são em alguns temas centrais como a eutanásia. "Aquilo que fará se for eleito Presidente da República quando a lei for aprovada, e se vier a ser aprovada, é respeitar a decisão do Parlamento. E aquilo, precisamente, que eu valorizo no candidato João Ferreira é o seu compromisso com a Constituição e com a Constituição que temos e não com uma Constituição inventada como outros candidatos fazem", explica.

A deputada socialista Isabel Moreira, que já tinha demonstrado apoio a João Ferreira, marcou presença na campanha e explicou a sua escolha à esquerda. "Naturalmente, se eu digo que acho que o João Ferreira tem uma adesão corretíssima àquilo que são os poderes do Presidente da República, não inventando poderes que não existem, não se substituindo ao poder executivo, não se substituindo aos tribunais, não aderindo a uma visão de uma justiça populista, é porque evidentemente encontro noutros candidatos e noutras candidatas essas visões", refere.

Depois da Praça das Flores, com Isabel Moreira, no jardim Amália Rodrigues, também em Lisboa, o apoio de 285 ecologistas. Deu-lhes voz Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista "Os Verdes".

Os Verdes contam com João Ferreira para combater as alterações climáticas, reduzir o peso dos transportes na emissão de gases com efeitos de estufa, melhorar a rede de transportes e incentivar a mobilidade menos poluente.