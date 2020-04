Isenção de taxas moderadoras para todos os doentes com coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Os doentes com o novo coronavírus estão isentos de taxas moderadoras, anunciou António Costa, esta quinta-feira, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro começou a intervenção com algumas clarificações, afirmando que não devem haver ajuntamentos de mais do que cinco pessoas, exceto com quem se tem laços familiares e famílias numerosas, e que há isenção de taxas moderadoras para todos os doentes com Covid-19 na fase de diagnóstico do tratamento.

O primeiro-ministro segue agora para o Palácio de Belém, onde se reunirá com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na quarta-feira, na SIC, o primeiro-ministro preveniu logo que o Governo iria "apertar um bocadinho" e clarificar as regras de circulação, sobretudo no período da Páscoa, e avisou que abril vai ser um mês "perigosíssimo" em termos de propagação da Covid-19.